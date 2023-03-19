Один человек погиб в результате пожара в Духовском переулке

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Столичная прокуратура сообщила о гибели человека в результате пожара в одной из квартир дома в Духовском переулке. Надзорное ведомство рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"По предварительной информации, мужчины накануне возгорания распивали спиртные напитки, впоследствии один из мужчин выпрыгнул из квартиры, спасаясь от пожара. Он госпитализирован. Тело еще одного мужчины обнаружено в квартире после тушения", – говорится в публикации.

Прокуратура намерена проконтролировать ход расследования случившегося. В настоящее время симоновский межрайонный прокурор Владимир Шараментов координирует действия полиции и экстренных служб.

Ранее сообщалось о пожаре в цехе по производству пластика в Подмосковье. Огонь распространился на площади в 5 тысяч квадратных метров, у здания обрушилась крыша. Пострадавших при пожаре не было.



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