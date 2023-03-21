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21 марта, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": автомобиль въехал в такси на Варшавском шоссе

"Рейд 112": автомобиль въехал в такси на Варшавском шоссе

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Lada въехала в такси Toyota на Варшавском шоссе в Москве. Автомобиль такси двигался в сторону центра. На пересечении с Нагорным проездом в него врезался автомобиль Lada. Машины получили повреждения.

Пожар произошел в выселенном доме на Сходненской улице Москвы. На пульт дежурной службы пришло сообщение, что из окон выселенного здания виден огонь. На место ЧП прибыли 9 расчетов пожарно-спасательного гарнизона столицы, полиция и медицинская помощь. Очаг возгорания обнаружили в одной из квартир на третьем этаже. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Его быстро потушили.

Массовое ДТП произошло на Нижнелихоборском проезде в Москве. Автомобиль Lexus двигался со стороны Большой Академической улицы. Затем водитель остановился на светофоре и почувствовал сильный удар сзади. В него врезалось такси. Автомобиль также столкнулся с впереди стоящей машиной, которая врезалась в другую.

Подробнее – об этих и других происшествиях в сюжете телеканала Москва 24.

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