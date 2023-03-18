"Рейд 112": пожар на Ленинградском шоссе и ДТП на 22-м км МКАД

На Ленинградском шоссе произошел пожар. На момент прибытия первого подразделения происходило горение мебели и личных вещей на площади пяти квадратных метров. Хозяина квартиры в помещении не было, пожарным пришлось вскрывать дверь.

В районе 22-го километра МКАД водитель автомобиля "Форд Транзит" врезался в стоящую грузовую автомашину "Газель". От удара "Газель" отлетела вперед и врезалась в такси.

Автомобиль БМВ на полном ходу врезался в мачту городского освещения. От мощного удара столб упал. Водитель не пострадал, его доставили в ближайшее отделение полиции.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.