Прокуратура контролирует проверку по факту поджога вольера пумы в Одинцово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Прокуратура Московской области сообщила, что контролирует проверку по факту поджога хозяйственной постройки на частной территории в Одинцово, где находилась пума, передает Агентство "Москва".

"Прокуратура контролирует результаты проверки и принятие процессуального решения по факту поджога хозяйственной постройки на территории частного домовладения, в результате которого погибло животное", – рассказали в ведомстве.

Предварительно установлено, что ночью 15 марта 2023 года неизвестные подожгли вольер с пумой. Животное погибло при пожаре. Проверку проводит Одинцовская городская прокуратура.

В СМИ сообщалось, что бутылку с зажигательной смесью неустановленные лица бросили в огороженное место для выгула пумы.

В августе 2022 года прохожего с пумой увидели в Можайском районе Москвы. Животное было на поводке, но без намордника. Депутат Госдумы Евгений Попов позже потребовал дать правовую оценку этой ситуации.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!