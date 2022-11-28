Пума сбежала из коттеджа в Ленобласти и напала на собаку

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В Ленинградской области все спецслужбы разыскивают пуму, которая сбежала из вольера в частном хозяйстве одного из коттеджных поселков. Хищник успел подраться с псом, тот едва остался жив. Людей животное не трогало, но и домой возвращаться не хотело.

Как рассказали соседи хозяина хищника, пока пума была маленькой, ее выгуливали на поводке на площадке для собачников. Став постарше, она стала приходить на веранды к жителям поселка. После этого хищника пришлось посадить в вольер.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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