Пума сбежала из коттеджа в Ленобласти и напала на собаку

В Ленинградской области все спецслужбы разыскивают пуму, которая сбежала из вольера в частном хозяйстве одного из коттеджных поселков. Хищник успел подраться с псом, тот едва остался жив. Людей животное не трогало, но и домой возвращаться не хотело.

Как рассказали соседи хозяина хищника, пока пума была маленькой, ее выгуливали на поводке на площадке для собачников. Став постарше, она стала приходить на веранды к жителям поселка. После этого хищника пришлось посадить в вольер.

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