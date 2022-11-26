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26 ноября, 23:15

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Тенреки ушли в спячку в Московском зоопарке

Тенреки ушли в спячку в Московском зоопарке

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Тенреки ушли в спячку в Московском зоопарке. Их еще называют мадагаскарскими щетинистыми ежами. Однако с ними у тенреков лишь внешнее сходство, родственниками животные не являются.

Тенреки относятся к одному отряду, что и землеройки. Специалисты зоопарка отмечают, что у зверьков очень необычная спячка – они начинают засыпать, когда температура воздуха опускается до 16–18 градусов – для них это означает, что пришла зима.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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