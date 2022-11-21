Лису заметили недалеко от Красной площади

Фото: телеграм-канал "Парк "Зарядье"

Лису заметили в столичном парке "Зарядье", недалеко от Кремля. Соответствующие фотографии появились в официальном телеграм-канале парка.

Представители "Зарядья" отметили, что скучали по "рыжему трикстеру".

"Камбэк года! Снова лиса, снова осенью, снова в Зарядье", – говорится в сообщении.

Ранее лису заметили на территории детского сада на юго-востоке Москвы. В целях безопасности воспитатели закрыли детей в здании. Сотрудники пытались поймать лису, но ей удалось убежать. При этом очевидцы предположили, что животное выглядело больным.

Лису также видели и жители столичного района Царицыно. Животное выбегало поздно вечером в районе улицы Бехтерева. При этом местные жители рассказали, что местном парке довольно много лисиц, которые периодически выбегают в город, чтобы добыть еду.



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