Кошек из "Аптекарского огорода" оставят на территории сада

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кошки из "Аптекарского огорода" будут стерилизованы и привиты, после чего переедут в новые жилища на территории Ботанического сада.

"Планы "Аптекарского огорода" в ближайшее время: стерилизуем и прививаем котов с помощью сотрудников специализированных служб. После этого заселяем их обратно в сад в новые жилища и берем кормление на себя", – говорится в сообщении "Аптекарского огорода" в телеграм-канале.

В Ботаническом саду МГУ подчеркнули, что ухаживать за животными продолжат за пределами оранжерей.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в "Аптекарском огороде" якобы собираются избавиться от кошек, которые там живут.

Данную информацию опроверг директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб. Он рассказал РИА Новости, что кошек лишь не пускают в оранжереи, так как они могут навредить некоторым растениям. Также Чуб отметил, что животных готовы отдавать в добрые руки.

Депутат Мосгордумы, член комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов ранее призвал москвичей обращать внимание на состояние продухов в подвалах для спасения кошек. По его словам, вентиляционные отверстия в подвалах жилых домов должны быть в хорошем состоянии, чтобы обеспечить в холодное время года доступ к теплу кошкам.

Он подчеркнул, что часто сотрудники управляющих компаний ставят решетки на продухи или наглухо замуровывают эти отверстия. Козлов отметил, что это не только вредит вентиляции в здании, но и приводит к гибели кошек, которые прячутся в подвалах в холод.



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