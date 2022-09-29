В Госдуме призвали региональные власти позаботиться о питомцах мобилизованных граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Домашних животных подпавших под частичную мобилизацию граждан необходимо размещать в зоогостиницах за счет бюджетных средств, заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Региональные власти системно должны договариваться, если заявка от мобилизованного поступила, то животное на улице не должно остаться. Важно, чтобы региональные власти этим учреждениям, которые могли бы взять на передержку, компенсировали расходы из средств региональных бюджетов", – отметил он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По словам Бурматова, зоогостиницы, где за питомцем будут ухаживать и кормить его, есть практически в каждом регионе страны.

Депутат также уточнил, что при отъезде граждан за рубеж во время частичной мобилизации заботу о животном берут на себя волонтеры.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Сообщалось, что в рамках мобилизации задействуют 300 тысяч резервистов – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт.



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