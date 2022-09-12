Невролог заключил, что раненый белый медведь с Диксона больше не сможет ходить

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Невролог сделал заключение, что раненый белый медведь с острова Диксон, больше никогда не сможет ходить. Об этом в своем телеграм-канале рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.



По мнению специалиста, проблемы животного не решить операцией. У него диагностировали перелом позвонка, контузию спинного мозга, миелопатию.

Акулова допустила, что ситуацию поправят физиотерапия и плавание.

"Программу реабилитации для медведя специалисты должны разработать отдельно. И это будет для всех в новинку, поскольку впервые реабилитологам придется заниматься не домашней собачкой, а большим хищником", – написала гендиректор зоопарка.

Акулова подчеркнула, что специалисты продолжат бороться за здоровье медведя.

Просьба помочь медведю поступила в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края в начале сентября. Обездвиженного хищника нашли недалеко от жилых домов. Его усыпили и на самолете доставили в Москву.

