Московский зоопарк показал мастер-класс по кувыркам от панды Жуи. За этим наблюдали десятки посетителей, которые просто "прилипли" к стеклу вольера. Неуклюжий Жуи смешно крутился и вертелся, а дальше было выступление с мячом.

К слову, весит панда более 120 килограммов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.