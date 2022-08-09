Белка проникла в один из магазинов Swarovski. Соответствующие кадры появились в социальных сетях.

Судя по всему, животному пришлось пережить настоящий стресс от вида всех коробок и стеллажей. Сотрудники магазина же переживали за сохранность украшений. Спустя время белка благополучно покинула помещение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

