На западе Москвы заметили краснокнижного вяхиря

Краснокнижного вяхиря заметили в природном заказнике на западе Москвы. Вяхирь – крупный голубь, который по размерам значительно превосходит обычного. Это очень осторожная птица, а увидеть ее в черте города – большая удача.

Узнать вяхиря можно не только по размеру, но и по интересному оперению. Тело птицы серое или сизо-дымчатое, грудь красноватого оттенка, шея зеленоватая с металлическим отливом. Питается редкий голубь семенами злаков, ягодами, семенами хвойных деревьев и желудями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.