После реконструкции в Московском зоопарке открыли павильон "Ластоногие"

После реконструкции в Московском зоопарке начал принимать гостей павильон "Ластоногие". Там поселились жители северных широт. Теперь нерп, котиков и моржей можно увидеть совсем близко.

Под павильоном есть специальное помещение, откуда открываются самые красивые виды. Площадь павильона расширили до 6 тысяч квадратных метров. Пока здесь 16 обитателей, но уже к концу года их будет вдвое больше. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.