Новые обитатели появятся в Московском зоопарке до конца 2022 года

В Московском зоопарке до конца 2022 года появятся новые обитатели. После двух лет реконструкции открыли павильон "Ластоногие". Теперь это будет целый морской комплекс для нерп, морских котиков – некоторых из них буквально спасли из рук владельцев развлекательного бизнеса.

Что изменилось в Московском зоопарке за последнее время? Почему это теперь одно из главных мест для семейных прогулок? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.