Панды Жуи и Диндин отпраздновали день рождения в Московском зоопарке

Фото: vk.com/moscow_zoo

В Московском зоопарке панды Жуи и Диндин отпраздновали свой день рождения, получив в подарок бамбуковые торты с фруктами. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

"Сегодня Жуи исполнилось шесть лет, а накануне девочке Диндин – пять, но мы традиционно праздновали в один день. Панды получили подарки – бамбуковые торты, украшенные фруктами, на них расположили цифры из льда – шесть и пять", – говорится в сообщении.

Также Жуи получил в подарок деревянные качели в виде дракона, а Диндин – лошадь из коробок. Посетители зоопарка, в свою очередь, смогли увидеть представления, подготовленные в рамках праздничной программы: шоу барабанов, а также танцы льва и драконов.

"Детям особенно понравился китайский лев. Некоторые малыши немного побаивались его грозного вида, но все равно подходили, чтобы сфотографироваться и погладить по гриве", – отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк с понедельника будет работать на час меньше из-за сокращения светового дня. Так, с 1 августа зоопарк будет открыт для посетителей во временном интервале с 7:30 до 21:00. При этом зайти на территорию можно будет только до 20:00.