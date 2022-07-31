Московский зоопарк сократил время работы на час

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Владимир Новиков

Московский зоопарк с понедельника будет работать на час меньше. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

"Cветовой день стал чуть короче, и мы вынуждены сократить время работы Московского зоопарка на один час", – говорится в сообщении.

Так, с 1 августа зоопарк будет открыт для посетителей во временном интервале с 7:30 до 21:00. При этом зайти на территорию можно будет только до 20:00.

Отмечается, что сейчас в летних вольерах москвичи могут увидеть приматов, панд, различных африканских животных и известного манула Тимофея.

Ранее сообщалось, что в субботу, 31 июля, в Московском зоопарке отметят день рождения панд Жуи и Диндин. По этому случаю для гостей зоосада подготовили праздничную программу в классических традициях китайского искусства.

