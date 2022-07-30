Фото: портал мэра и правительства Москвы
День рождения панд Жуи и Диндин отметят в Московском зоопарке в воскресенье, 31 июля. Об этом говорится в сообщении зоосада в телеграм-канале.
Уточняется, что для гостей зоопарка подготовили праздничную программу в классических традициях китайского искусства.
"Для всех гостей зоопарка мы подготовили праздничную программу в классических традициях китайского искусства. Каждый день рождения животных – это произведение искусства наших киперов. На этот раз они приготовили два торта из бамбука, а также игрушки для обогащения среды обитания", – говорится в сообщении.
Праздничная программа стартует в 12:30 на "Круге катания". Гости смогут увидеть шоу китайских барабанов и танец льва. В 13:00 на главном входе гости увидят танец драконов, а после этого по территории зоосада пройдет китайская императорская семья со свитой. В 14:00 у вольеров больших панд состоится традиционный китайский "Танец лотосов", после чего Жуи и Диндин получат подарки.
Кроме того, с 12:30 до 15:30 на "Круге катания" будут работать мастерские, в которых все желающие смогут научиться делать из бумаги традиционные китайские фонарики, расписывать гипсовые фигурки и другое.
Ранее сообщалось, что два детеныша редкого львинохвостого макака появились на свет в столичном зоопарке. Данный вид занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов. В рацион львинохвостого макака входят 80 позиций из различных фруктов, овощей и растений. Макаки также ловят сверчков, которых выпускают в вольер.
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