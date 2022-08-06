В Подмосковье откроется уникальный парк-приют

В Подмосковье появятся тигры, а также львы, леопарды и другие хищники, которых сложно встретить в средней полосе России. Все они – обитатели уникального парка-приюта. Организаторы выкупают животных у частных владельцев.

Что будут делать с обитателями саванн и тропических лесов дальше? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.