Задержан подозреваемый в осквернении Вечного огня в Улан-Удэ

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Фото: buryatia.sledcom.ru
В Улан-Удэ задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня в центре города. Им оказался 19-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.
По версии следствия, 3 августа молодой человек вместе со своим знакомым подошел к Вечному огню в парке "Мемориал Победы" и потушил пламя, вылив жидкость из бутылки. Произошедшее запечатлели камеры наблюдения.
Уточняется, что в доме подозреваемого проведен обыск, а после допроса будет решаться вопрос об избрании в отношении молодого человека меры пресечения.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках полицейские задержали 32-летнего местного жителя, бросившего телевизор в Вечный огонь. В результате проведенного медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
В Улан-Удэ стали разыскивать хулиганов, затушивших Вечный огонь
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