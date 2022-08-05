Задержан подозреваемый в осквернении Вечного огня в Улан-Удэ

Фото: buryatia.sledcom.ru

В Улан-Удэ задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня в центре города. Им оказался 19-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По версии следствия, 3 августа молодой человек вместе со своим знакомым подошел к Вечному огню в парке "Мемориал Победы" и потушил пламя, вылив жидкость из бутылки. Произошедшее запечатлели камеры наблюдения.

Уточняется, что в доме подозреваемого проведен обыск, а после допроса будет решаться вопрос об избрании в отношении молодого человека меры пресечения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках полицейские задержали 32-летнего местного жителя, бросившего телевизор в Вечный огонь. В результате проведенного медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

