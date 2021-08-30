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В Севастополе двое подростков прикурили сигареты от Вечного огня. Региональный главк СК начал проверку по факту осквернения памятника, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Соответствующие кадры были выявлены в ходе мониторинга СМИ и соцсетей.

"Видео было снято их спутницами и сопровождалось смехом", – отметили следователи.

В настоящее время личности молодых людей устанавливаются. В ходе проверки специалисты дадут правовую оценку действиям подростков, а также воспитательному процессу в семьях и тех учреждениях, в которых они обучаются.

Ранее в подмосковных Химках полицейские задержали мужчину, бросившего телевизор в Вечный огонь. В результате проведенного медицинского освидетельствования выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения.