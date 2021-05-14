Москвичей предупредили о грозе

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

07:10

В Химках задержали мужчину, бросившего телевизор в Вечный огонь

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В подмосковных Химках полицейские задержали мужчину, бросившего телевизор в Вечный огонь. Об этом информирует портал "МВД Медиа".

"По подозрению в совершении данного деяния сотрудниками патрульно-постовой службы по горячим следам был задержан 32-летний местный житель", – рассказали в МВД.

В результате проведенного медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

В отношении подозреваемого было открыто уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм". Мужчина был отпущен до суда под подписку о невыезде.

Ранее в Коломенском городском округе был задержан вандал, который повредил купол местной часовни. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать