В Химках задержали мужчину, бросившего телевизор в Вечный огонь

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В подмосковных Химках полицейские задержали мужчину, бросившего телевизор в Вечный огонь. Об этом информирует портал "МВД Медиа".

"По подозрению в совершении данного деяния сотрудниками патрульно-постовой службы по горячим следам был задержан 32-летний местный житель", – рассказали в МВД.

В результате проведенного медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

В отношении подозреваемого было открыто уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм". Мужчина был отпущен до суда под подписку о невыезде.

Ранее в Коломенском городском округе был задержан вандал, который повредил купол местной часовни. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.