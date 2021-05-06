Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии Дня Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заммэра столицы Петр Бирюков рассказал, что в преддверии Дня Победы в городе проведут профилактику Вечного огня.
Традиционное предпраздничное мероприятие пройдет 6 мая на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
В первый раз священный огонь на этом месте зажгли в 1967 году. Мемориал оснащен специальной системой резервирования, благодаря чему осадки и ветер не могут погасить пламя.
По словам Бирюкова, процесс профилактики займет около 40 минут. Звезду мемориального комплекса приподнимут, проверят все три запальника и при необходимости заменят платиновую спираль.
"На время проведения работ священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку, которая является точной уменьшенной копией основной. После завершения профилактических мероприятий его возвращают на звезду", – уточнил заммэра.
Он также отметил, что уже на протяжении полувека за огнем круглосуточно наблюдают специалисты, обеспечивая его бесперебойную работу. В случае каких-либо неполадок сразу поступает сигнал в диспетчерскую, после чего на место оперативно выезжают специалисты.
Ранее в центральном штабе общероссийского народного фронта заявили о необходимости установки камер наблюдения у мемориалов с Вечным огнем. Таким образом получится защитить их от вандалов.
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