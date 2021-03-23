Камеры видеонаблюдения возле мемориалов с Вечным огнем предлагают установить в РФ

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Камеры видеонаблюдения требуется установить около мемориалов с Вечным огнем. Таким образом получится защитить их от вандалов, сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя центрального штаба ОНФ Елену Цунаеву.

"Общероссийский народный фронт очень волнует проблема вандализма в отношении мемориалов, на которых горит Вечный огонь. Нужны особые меры", – сказала Цунаева. По ее словам, обеспечить безопасность позволят видеокамеры.

В декабре в Санкт-Петербурге школьницы потушили Вечный огонь. Подруг нашли благодаря камерам видеонаблюдения и доставили в полицию.

Кроме того, ранее в Приморье задержали лежавшего в чаше Вечного огня мужчину. По факту произошедшего также начали проверку в Следственном комитете РФ.