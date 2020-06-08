В Приморье задержали лежавшего в чаше Вечного огня мужчину

Фото: телеграм-канал "На видео видно"

Полицейские в Приморье задержали мужчину, причастного к инциденту на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны в Артеме. Об этом сообщает РИА Новости.

В Сети ранее опубликовали видео с человеком, который лежит в чаше памятника и упирается ногами в установленную в центре звезду.

"Сотрудниками полиции задержан 25-летний местный житель, причастный к инциденту на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артеме. Он доставлен в отдел полиции и дал признательные показания", – сообщила начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по региону Ирина Сырова.

По факту произошедшего также начали проверку в Следственном комитете РФ по Приморью.

Ранее сотрудники полиции в Московской области задержали подозреваемых в осквернении мемориала воинской славы в Одинцовском городском округе. Двое мужчин установили над Вечным огнем ведро и перемешивали содержимое.

