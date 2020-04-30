Мужчина повредил купол часовни святого Александра Невского в Коломне

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В Коломенском городском округе был задержан вандал, который повредил купол местной часовни. Подозреваемый был установлен, рассказали Агентству "Москва" представители областного главка МВД России.

"В полицию поступило заявление о том, что на площади Двух Революций поврежден стеклянный купол фундамента часовни святого Александра Невского", – сообщили в пресс-службе ведомства. Как выяснили полицейские, причастным к вандальным действиям оказался 31-летний местный житель.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.

В настоящий момент следователи решают вопрос, связанный с избранием меры пресечения. Жителя Подмосковья могут отпустить под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В феврале полиция возбудила уголовное дело против напавшего на служителей храма с ножом.