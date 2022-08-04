В Улан-Удэ установят личности молодых людей, потушивших Вечный огонь

08:16
Фото: СУ СК России по Республике Бурятия
Следственный комитет разыскивает в Улан-Удэ двух молодых людей, один из которых затушил пламя Вечного огня на Мемориале Победы. Об этом говорится на сайте республиканского главка СК РФ.
Уточняется, что накануне вечером два молодых человека подошли к Вечному огню в парке Мемориал Победы в Улан-Удэ, после чего один из них потушил пламя из бутылки.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества.
"В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемых, их розыск и задержание", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что полиция задержала 25-летнего жителя Люберец, который бросил венок в Вечный огонь. По данным следствия, мужчина подошел к Вечному огню в городе Куровском и бросил в него один из венков и элемент конструкции памятника. Инцидент произошел 12 июня.
До этого школьник затушил снегом Вечный огонь на Якорной площади в Кронштадте. Полицейские установили личность ребенка. Им оказался ученик 1-го класса местной школы.
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