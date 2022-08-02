Дополнительный поезд запустили из Москвы в Анапу. Учитывая закрытые аэропорты в некоторых городах на юге России, туристам предлагают воспользоваться железной дорогой.

Одна из туристок в Сочи рассказали, что цены в городе завышены. По ее словам, обед в столовой на семью из трех человек будет стоить более 1 500 рублей. Также высокая стоимость зафиксирована и на такси. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

