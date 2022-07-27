Более 830 гектаров охватили пожары в Хабаровском крае. Горят леса также в Индии и Европе. Не могут справиться с огнем в Калифорнии и Нью-Мексико.

В качестве борьбы с лесными пожарами экологи предлагают вызывать дожди с применением современных технологий.

Однако, как уточняют эксперты, есть нюанс, с которым не сможет справится даже химия. Для создания плотного тумана из водяных капель нужны облака. А одной из основных причин пожаров в Якутии, Сибири и на Дальнем Востоке являются сухие грозы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.