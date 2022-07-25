Пожар в здании бывшего Водоканалстроя в Петербурге ликвидировали

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Пожар площадью 400 квадратных метров в здании бывшего предприятия Водоканалстрой в Санкт-Петербурге ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по городу.

Возгорание ликвидировали в 17:57. В общей сложности в тушении участвовали 18 единиц техники и 72 человека личного состава.

По факту пожара прокуратура Фрунзенского района организовала проверку. Причины происшествия будут установлены.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что горевшее здание построено из сэндвич-панелей. Из-за пожара там частично обрушился третий этаж на площади 300 квадратных метров, а конструкции двух первых этажей были деформированы.

В результате пострадала женщина, которая выпрыгнула из окна верхнего этажа. По данным источника, у нее зафиксировали травму позвоночника. Также пострадали пять автомобилей.

Сообщение о пожаре поступило в 13:06 25 июля. В 13:15 ранг пожара повысили до № 1-БИС, а в 13:56 – до № 3.

