Участок БКЛ между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" закрыли до 22 августа

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

19:58

Пожар в здании бывшего Водоканалстроя в Петербурге ликвидировали

происшествияпожаррегионы

Фото: телеграм-канал "78 Новости"

Пожар площадью 400 квадратных метров в здании бывшего предприятия Водоканалстрой в Санкт-Петербурге ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по городу.

Возгорание ликвидировали в 17:57. В общей сложности в тушении участвовали 18 единиц техники и 72 человека личного состава.

По факту пожара прокуратура Фрунзенского района организовала проверку. Причины происшествия будут установлены.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что горевшее здание построено из сэндвич-панелей. Из-за пожара там частично обрушился третий этаж на площади 300 квадратных метров, а конструкции двух первых этажей были деформированы.

В результате пострадала женщина, которая выпрыгнула из окна верхнего этажа. По данным источника, у нее зафиксировали травму позвоночника. Также пострадали пять автомобилей.

Сообщение о пожаре поступило в 13:06 25 июля. В 13:15 ранг пожара повысили до № 1-БИС, а в 13:56 – до № 3.

Мощный пожар произошел в здании бывшего Водоканалстроя в Санкт-Петербурге

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать