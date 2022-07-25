Пожар произошел в здании бывшего Водоканалстроя в Санкт-Петербурге

14:58
Фото: МЧС России
В Санкт-Петербурге пожар вспыхнул в неэксплуатируемом здании на территории бывшего предприятия Водоканалстрой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.
"В трехэтажном неэксплуатируемом здании происходит горение обстановки на площади 400 квадратных метров. В 13:15 ранг пожара повышен до № 1-БИС. В 13:56 ранг пожара повышен до № 3", – говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что информации о пострадавших не поступало. Пожар ликвидируют 72 человека и 17 единиц техники.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на крыше дома № 40 на Ленинском проспекте. Из здания эвакуировали порядка 400 человек. Еще один был спасен из застрявшего лифта.
Площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров. К тушению привлекали более 140 человек и более 40 единиц техники, включая вертолет Московского авиационного центра.
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