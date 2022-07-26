Два человека погибли в результате падения "Газели" в обрыв в Дагестане

Фото: телеграм-канал "МВД Дагестана"

Два человека погибли и один пострадал после того, как автомобиль "ГАЗ-330232" съехал в обрыв в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным министерства, 57-летний житель Кизилюртовского района не справился с управлением и съехал в обрыв высотой около 150 метров при движении в горном лесном массиве.

В результате происшествия водитель и 65-летний пассажир скончались на месте происшествия от полученных травм. При этом еще один пасажир 23 лет был госпитализирован с различными повреждениями.

Ранее сообщалось, что на Большой Академической улице перед пересечением с улицей Линии Октябрьской Железной дороги столкнулись шесть автомобилей. На месте работали оперативные службы города. Движение в районе ДТП не было затруднено.

