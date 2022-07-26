Шесть автомобилей столкнулись на Большой Академической улице в Москве

Фото: телеграм-канал Дептранс.Оперативно

На Большой Академической улице перед пересечением с улицей Линии Октябрьской Железной дороги столкнулись шесть автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс.Оперативно".

Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП не затруднено.

Ранее 6 человек погибли и 10 пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Башкирии. Автобус направлялся из села Языково в Уфу. Столкновение произошло на 1 413-м километре трассы. В момент аварии грузовик стоял в крайней полосе на месте дорожных работ.

До этого в Солонешенском районе Алтайского края автобус, перевозивший группу из 33 детей, съехал с дороги и опрокинулся. В результате пострадали четыре ребенка и водитель. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

