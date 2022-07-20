Дело возбудили на Алтае после ДТП с автобусом, в котором пострадали дети

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Уголовное дело возбудили после аварии с автобусом на Алтае, в которой пострадали дети, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУСК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", – отмечается в сообщении.

Авария случилась в Солонешенском районе Алтайского края. Автобус, который перевозил 33 ребенка, съехал с дороги и опрокинулся. Сообщалось, что, кроме четверых несовершеннолетних, травмы также получил водитель.

По данным пресс-службы губернатора региона, в автобусе находились воспитанники краевой школы олимпийского резерва по художественной гимнастике, которые ехали на сборы.

