Грузовик наехал на место проведения дорожных работ на Ленинградском шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

На Ленинградском шоссе перед пересечением с МКАД грузовик наехал на место проведения дорожных работ. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Уточняется, что движение в сторону области осуществляется по одной полосе из четырех. На месте ДТП работают оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы водитель сбил пенсионерку, сдавая назад. Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Новая Башиловка. Женщину 1938 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии.

До этого легковой автомобиль врезался в остановившийся на МКАД грузовик. Авария произошла в районе 52-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги. За медицинской помощью после ДТП обратились три человека, которые находились в легковом автомобиле. Водитель грузовика не пострадал.