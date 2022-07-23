Несколько автомобилей столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько автомобилей столкнулись в столице при движении в сторону центра на Ленинградском шоссе перед пересечением с Беломорской улицей, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

На месте происшествия работают оперативные службы. Из-за аварии машины передвигаются по первой и пятой полосе. Также автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда.

Вечером 22 июля сообщалось об инциденте с машной и пешеходом на улице Новая Башиловка. Водитель сбил пенсионерку, когда сдавал назад. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.