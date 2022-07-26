Прокуратура проконтролирует выяснение причин гибели людей из-за взрыва в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств гибели двух человек в результате взрыва гаража в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Московской области.

"По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место выехал Сергиево-Посадский городской прокурор Александр Дроняев", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Ход расследования дела находится на контроле у прокуратуры.

Взрыв произошел во вторник, 26 июля, в гаражах около дома 42 по Железнодорожной улице в Сергиевом Посаде. Сообщалось, что за взрывом последовал пожар, его площадь составила 5 квадратных метров. По данным МЧС, общая площадь разрушений равна 60 квадратным метрам.

