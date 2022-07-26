Прокуратура проконтролирует выяснение причин гибели людей из-за взрыва в Подмосковье

17:39
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств гибели двух человек в результате взрыва гаража в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Московской области.
"По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место выехал Сергиево-Посадский городской прокурор Александр Дроняев", – говорится в сообщении.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Ход расследования дела находится на контроле у прокуратуры.
Взрыв произошел во вторник, 26 июля, в гаражах около дома 42 по Железнодорожной улице в Сергиевом Посаде. Сообщалось, что за взрывом последовал пожар, его площадь составила 5 квадратных метров. По данным МЧС, общая площадь разрушений равна 60 квадратным метрам.
СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей при взрыве в гаражах в Подмосковье
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