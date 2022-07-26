Дело возбуждено после гибели двух человек при взрыве в гаражах в Сергиевом Посаде

Фото: mosobl.sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двоих человек в гаражном комплексе в Сергиевом Посаде, сообщается на сайте ГСУ СК России по Подмосковью.

"По данному факту следственным отделом по городу Сергиев-Посад ГСУ СК России по Московской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам") и осуществлен выезд на место происшествия", – говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, осуществляется разбор завалов. Уточняется, что возгорание потушено, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Взрыв произошел во вторник в гаражах около дома 42 по Железнодорожной улице в Сергиевом Посаде. Сообщалось, что за взрывом последовал пожар, его площадь составила 5 квадратных метров. По данным МЧС, общая площадь разрушений равна 60 квадратным метрам.