Два человека погибли при взрыве в Сергиевом Посаде

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Два человека погибли при взрыве, который произошел в гаражах на Железнодорожной улице в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной главк МЧС.

"Два человека погибли", – сообщили в ведомстве.

Взрыв произошел во вторник в гаражах около дома 42 по Железнодорожной улице в Сергиевом Посаде. Сообщалось, что за взрывом последовал пожар, его площадь составила 5 квадратных метров. По данным МЧС, площадь разрушений равна 60 квадратным метрам.

Ранее сообщалось, что в жилом многоквартирном доме в Ставрополе произошел взрыв газа. В результате пострадал один человек. Также были повреждены остекление в квартирах и припаркованные автомобили.

Из здания во время происшествия были эвакуированы 50 жильцов. К ликвидации последствий ЧП привлекали 71 человека и 25 единиц техники.