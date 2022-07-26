Взрыв произошел в гаражах в Сергиевом Посаде

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Взрыв произошел в гаражах на Железнодорожной улице в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС России.

"В гаражах около дома 42 по Железнодорожной улице в Сергиевом Посаде произошел взрыв. Есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

Уточняется, что за взрывом последовал пожар, его площадь составила 5 квадратных метров.

В МЧС добавили, что площадь разрушений равна 60 квадратным метрам.

Позднее в ведомстве сообщили о двух погибших.

Ранее сообщалось, что в жилом многоквартирном доме в Ставрополе произошел взрыв газа. В результате пострадал один человек. Также было повреждено остекление в квартирах и припаркованные автомобили.

Из здания во время происшествия были эвакуированы 50 жильцов. К ликвидации последствий ЧП привлекали 71 человека и 25 единиц техники.