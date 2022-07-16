В Эквадоре произошло сильное землетрясение. Толчки магнитудой 6 баллов зафиксировали сразу в нескольких провинциях.

По меньшей мере один человек погиб, еще двое пострадали. Свыше 90 зданий получили повреждения – среди них больницы и школы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

