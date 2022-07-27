Метро Манилы приостановило работу после землетрясения

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Метро филиппинской столицы Манилы приостановило работу после землетрясения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора "Филиппинские национальные железные дороги".

Там отметили, что в настоящее время проводится проверка безопасности и состояния путей.

Ранее сообщалось, что подземный толчок магнитудой 7,2 произошел на территории Филиппин. Эпицентр располагался в 17 километрах к северо-востоку от населенного пункта Сан-Рамон. Очаг залегал на глубине 40 километров.

Как уточняется, информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

До этого землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировали в северо-западной части Монголии. Подземный толчок произошел в 285 километрах к юго-западу от Кызыла в Республике Тыва. Эпицентр находился примерно в 90 километрах от российской границы.