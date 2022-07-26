СК попросит суд арестовать подозреваемого в двойном убийстве в Павловском Посаде

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Следствие собирается ходатайствовать перед судом об аресте Игоря Кружкова, подозреваемого в двойном убийстве в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва".

53-летний подозреваемый, ранее написавший явку с повинной, доставлен в следственный отдел по Павловскому Посаду ГСУ СК России по Московской области.

После совершенных убийств Кружков скрывался от правоохранителей на протяжении нескольких дней, а 26 июля самостоятельно явился в полицию. Сейчас с его участием проводятся следственные действия.

Криминалисты уже провели осмотры и обыск по месту жительства мужчины, изъяли патроны, документы и иные предметы. Назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, также планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы.

Ранее стало известно, что неизвестный застрелил двух человек в Московской области и скрылся с места преступления. По данным следователей, найденные тела с огнестрельными ранениями принадлежат мужчинам 1964 и 1962 годов рождения. Одного убитого нашли на дороге, ведущей от поселка Аверкиевского лесничества Павловского Посада, второго – на участке дома в деревне Власово.

Позже появилась информация, что в совершении преступления подозревают 53-летнего местного жителя. Жители деревни Власово рассказали о "расстрельном списке" подозреваемого в двойном убийстве. По их словам, по деревне ходят слухи, что следователи изъяли у него дома список с именами тех, кого он хотел убить. В нем значатся двое убитых мужчин.

Уточнялось, что подозреваемый был крайне нелюдимым и ни с кем не общался. По словам соседей, если с ним здоровались, он мог плюнуть в сторону и молча пойти дальше. При этом местные жители свидетелями убийств не были.