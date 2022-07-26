Правоохранители задержали подозреваемого в двойном убийстве в Павловском Посаде

Фото: телеграм-канал Mash

Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве в деревне Власово Павлово-Посадского района Московской области. Информация об этом появилась в телеграм-канале региональной прокуратуры.

"В настоящее время подозреваемый 53-летний житель Электростали добровольно обратился в прокуратуру Московской области с заявлением о совершении преступления", – пояснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что неизвестный застрелил двух человек в Московской области и скрылся с места преступления. По данным следователей, найденные тела с огнестрельными ранениями принадлежат мужчинам 1964 и 1962 годов рождения. Одного убитого нашли на дороге, ведущей от поселка Аверкиевского лесничества Павловского Посада, второго – на участке дома в деревне Власово.

Позже появилась информация, что в совершении преступления подозревают 53-летнего местного жителя. Жители деревни Власово рассказали о "расстрельном списке" подозреваемого в двойном убийстве. По их словам, по деревне ходят слухи, что следователи изъяли у него дома список с именами тех, кого он хотел убить. В нем значатся двое убитых мужчин.

Сообщалось, что подозреваемый был крайне нелюдимым и ни с кем не общался. По словам соседей, если с ним здоровались, он мог плюнуть в сторону и молча пойти дальше. При этом местные жители отметили, что свидетелями убийств они не были.

Подозреваемого искали почти трое суток.

