Правоохранители задержали подозреваемого в двойном убийстве в Павловском Посаде

12:33
Фото: телеграм-канал Mash
Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве в деревне Власово Павлово-Посадского района Московской области. Информация об этом появилась в телеграм-канале региональной прокуратуры.
"В настоящее время подозреваемый 53-летний житель Электростали добровольно обратился в прокуратуру Московской области с заявлением о совершении преступления", – пояснили в ведомстве.
Ранее стало известно, что неизвестный застрелил двух человек в Московской области и скрылся с места преступления. По данным следователей, найденные тела с огнестрельными ранениями принадлежат мужчинам 1964 и 1962 годов рождения. Одного убитого нашли на дороге, ведущей от поселка Аверкиевского лесничества Павловского Посада, второго – на участке дома в деревне Власово.
Позже появилась информация, что в совершении преступления подозревают 53-летнего местного жителя. Жители деревни Власово рассказали о "расстрельном списке" подозреваемого в двойном убийстве. По их словам, по деревне ходят слухи, что следователи изъяли у него дома список с именами тех, кого он хотел убить. В нем значатся двое убитых мужчин.
Сообщалось, что подозреваемый был крайне нелюдимым и ни с кем не общался. По словам соседей, если с ним здоровались, он мог плюнуть в сторону и молча пойти дальше. При этом местные жители отметили, что свидетелями убийств они не были.
Подозреваемого искали почти трое суток.
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