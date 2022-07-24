24 июля, 23:29
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Неизвестный застрелил двух человек в Подмосковье и скрылся с места преступления, сообщает телеграм-канал СК РФ по региону.
По данным следователей, найденные тела принадлежат мужчинам 1964 и 1962 года рождения. На них зафиксированы огнестрельные ранения.
Одного убитого нашли на дороге, ведущей от поселка Аверкиевского лесничества Павловского Посада, второго – на участке дома в деревне Власово.
По некоторым данным, причастным к преступлению может быть Игорь Кружков, мужчина 1969 года рождения.
В настоящее время выясняются все детали случившегося. Заведено уголовное дело.
Ранее полицейские задержали 27-летнего подозреваемого в убийстве знакомого возле подъезда дома в Зеленограде.
Задержанный ранее был знаком с погибшим. На допросе он признал свою вину. По факту произошедшего возбуждено дело по статье "Убийство".
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