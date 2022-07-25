Соседи подозреваемого в убийстве двух человек в Подмосковье назвали его психом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подозреваемый в убийстве двух человек в подмосковном Павловском Посаде был крайне нелюдимым и ни с кем не общался. Об этом РЕН ТВ рассказали соседи мужчины.

По их словам, подозреваемый в совершении преступления был психом, который вообще ни с кем не общался. Так, если с ним здоровались, он мог плюнуть в сторону и молча пойти дальше.

При этом соседи отметили, что свидетелями убийств они не были.

Ранее сообщалось, что неизвестный застрелил двух человек в Московской области и скрылся с места преступления. По данным следователей, найденные тела с огнестрельными ранениями принадлежат мужчинам 1964 и 1962 годов рождения.

Одного убитого нашли на дороге, ведущей от поселка Аверкиевского лесничества Павловского Посада, второго – на участке дома в деревне Власово.