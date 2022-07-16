Подозреваемый в убийстве четырех человек под Ростовом задержан

09:24
Фото: СУ СК РФ по Ростовской области
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве четырех человек в городе Новошахтинске Ростовской области. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК РФ по региону.
"В ходе следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных следователями следственного управления совместно с сотрудниками полиции, задержан подозреваемый в убийстве четырех человек и покушении на убийство малолетней девочки в городе Новошахтинске", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в совершении преступления подозревается 36-летний местный житель.
Ранее сообщалось, что четыре тела с огнестрельными ранениями найдены в квартире в Новошахтинске Ростовской области.
По информации прокуратуры, еще одна девочка осталась жива. На данный момент она находится в медучреждении. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
По факту убийства возбудил уголовное дело Следственный комитет РФ.
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