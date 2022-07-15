СК опубликовал видео с места убийства семьи под Ростовом

Видео: СК РФ

Следственный комитет России выложил кадры с места убийства семьи в Новошахтинске Ростовской области.

На записи видно, как правоохранители прибыли на место ЧП и начали проведение следственных мероприятий.

Как сообщает газета "Известия", по предварительным данным, подозреваемый Денис Машонский состоял в конфликте с отцом убитой семьи.

По информации источника, мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья 12-го калибра. В результате были убиты супруги Светлана и Владислав, сестра Светланы Ольга и ее несовершеннолетний ребенок.

Ранее сообщалось, что четыре тела с огнестрельными ранениями найдены в квартире в Новошахтинске Ростовской области.

По информации прокуратуры, еще одна девочка осталась жива. На данный момент она находится в медучреждении. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

По факту убийства возбудил уголовное дело Следственный комитет РФ.