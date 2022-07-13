Присяжные признали виновными трех обвиняемых в убийстве бизнесмена Калмановича в Москве

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В столице вынесен обвинительный вердикт в отношении исполнителей убийства бизнесмена Шабтая фон Калмановича и покушения на убийство его водителя. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по столице Юлию Иванову.

"Доказательства, собранные первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве, признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева", – сказала Иванова.

Тело бизнесмена Шабтая Фон Калмановича было обнаружено днем 2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда в Mercedes-Benz 500. Калманович получил около 15 огнестрельных ранений, он скончался на месте от полученных ран. Убийство связывали с переделом сфер влияний между столичными преступными группировками.

Ранее стало известно, что бывший зампредседателя совета директоров компании "Новатэк" Сергей Протосеня вместе с семьей был найден мертвым в испанском городе Льорет-де-Мар. Сообщалось, что бизнесмен убил жену и дочь, пока они спали, а после покончил жизнь самоубийством.

До этого следователи возбудили уголовное дело в связи с насильственной смертью владельца "Мясной империи" Владимира Маругова. По предварительным данным, в ночь с 1 на 2 ноября неизвестные взяли в заложники мужчину и его супругу на территории их домовладения. Они потребовали выдать им хранящиеся в доме деньги.

Женщине удалось высвободиться и обратиться в правоохранительные органы. По возвращении на место происшествия выяснилось, что бизнесмена убили из арбалета.