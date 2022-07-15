Неизвестный застрелил семью из четырех человек в Ростовской области

Фото: СУ СК РФ по Ростовской области

Четыре тела с огнестрельными ранениями найдены в квартире в Новошахтинске Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

"Сегодня в квартире одного из домовладений г. Новошахтинска обнаружены тела мужчины, двух женщин и маленького мальчика с огнестрельными ранениями", – рассказали в надзорном ведомстве.

По информации прокуратуры, еще одна девочка осталась жива. На данный момент она находится в медучреждении. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

По факту убийства Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии") и частью 3 статьи 30, пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").

Ранее столичные следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и ее 15-летнего сына в Балашихе. В состоянии сильного недомогания в подмосковной квартире их обнаружила родственница. Она вызвала скорую, однако семью спасти не удалось. Следователи проводят мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств случившегося.